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Сергей Болбат считает Луческу самым строгим тренером в карьере

Сергей Болбат считает Луческу самым строгим тренером в карьере
00:49 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Защитник "Шахтера" охарактеризовал своих тренеров

Игрок донецкого "Шахтера" Сергей Болбат охарактеризовал тренеров, с которым работал на протяжении своей карьеры:

"Паулу Фонсека — лучший тренер-мотиватор. Было много теорий, установок, трудно не повторяться. Иногда он находил очень важные слова, чтобы дать импульс команде. Еще бы отметил как хорошего тренера-мотиватора Андрея Шевченко.

Мирча Луческу — самый строгий тренер в моей карьере. Он мог держать в тонусе всех, был строгим наставником, но по делу. У него тренировочный процесс — как служба в армии. Даже после выходных давал такие тяжелые тренировки, что не хотелось этих выходных".

Ранее Болбат вспомнил свой период выступлений в Бельгии.

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Шахтер, Мирча Луческу, Футбол, Новости футбола, Сергей Болбат.
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