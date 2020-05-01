Сергей Болбат считает Луческу самым строгим тренером в карьере

Новости спорта:Защитник "Шахтера" охарактеризовал своих тренеров

Игрок донецкого "Шахтера" Сергей Болбат охарактеризовал тренеров, с которым работал на протяжении своей карьеры:

"Паулу Фонсека — лучший тренер-мотиватор. Было много теорий, установок, трудно не повторяться. Иногда он находил очень важные слова, чтобы дать импульс команде. Еще бы отметил как хорошего тренера-мотиватора Андрея Шевченко.

Мирча Луческу — самый строгий тренер в моей карьере. Он мог держать в тонусе всех, был строгим наставником, но по делу. У него тренировочный процесс — как служба в армии. Даже после выходных давал такие тяжелые тренировки, что не хотелось этих выходных".

Ранее Болбат вспомнил свой период выступлений в Бельгии.