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Клубы МЛС заинтересовались форвардом Барселоны

Клубы МЛС заинтересовались форвардом Барселоны
14:40 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Уругваец довольно близок к переезду в США.

Нападающий Барселоны Луис Суарес в будущее трансферное окно имеет большие шансы переехать в МЛС, сообщает Marca.

По данным источника, в услугах уругвайского футболиста заинтересованы ряд клубов из чемпионата США, в том числе Интер из Майами.

Отмечается, что и каталонцы готовы продать Суареса, чтобы разгрузить зарплатную ведомость и заработать на продаже в условиях кризиса. Кроме того, уход форварда освободит место для Лаутаро Мартинеса из Интера.

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Ранее сообщалось, что сам Лаутаро дал "зеленый свет" на потенциальных переезд в Барселону в будущее межсезонье.

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ФК Барселона, МЛС, Футбол, Луис Суарес, Новости футбола.
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