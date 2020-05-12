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Максимов остается в Ворскле еще на год

Максимов остается в Ворскле еще на год
19:51 Сегодня Телеграф ФК Ворскла Фото: ФК Ворскла

Новости спорта:Наставник работает в клубе с ноября прошлого года.

Ворскла подисала новый контракт с главным тренером Юрием Максимовым, который задержится в клубе еще на год.

Вместе с Максимовым работу в Полтаве продолжит весь его тренерский штаб.

«Как показала практика, мы находим общий язык во всех футбольных и организационных компонентах, и решили продолжить сотрудничество со всем тренерским штабом Юрия Максимова еще на год», — рассказал вице-президент клуба Олег Лысак.

Максимов был назначен главным тренером полтавчан в ноябре прошлого года. На должности он сменил Виталия Косовского.

В 10 официальных матчах под руководством нового наставника Ворскла добыла 5 побед, потерпела 4 поражения и однажды сыграла вничью.

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На вынужденный перерыв в чемпионате Favbet Лиги подопечные Максимова ушли на десятом месте в таблице.

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ФК Ворскла, Юрий Максимов, УАФ, УПФ.
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