Куртуа: Признаюсь, мне всегда очень нравились видеоигры

Новости спорта:Вратарь нашел, чем занять себя во время карантина.

Голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа назвал свою любимую видеоигру.

"Признаюсь, мне всегда очень нравились видеоигры. За последние два года я провел очень много времени в симуляторе Формулы-1. Хотел бы посоревноваться с настоящими пилотами.

Благодаря этому я смог развлекать своих соседей по дому, играя с ними на карантине", - рассказал бельгийский вратарь в интервью изданию AS.

Напомним, что чемпионат Испании приостановили 12 марта из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Куртуа помог пилотам Формулы-1 собрать деньги на борьбу с коронавирусом.