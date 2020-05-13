Куртуа: Признаюсь, мне всегда очень нравились видеоигры

Голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа назвал свою любимую видеоигру.
"Признаюсь, мне всегда очень нравились видеоигры. За последние два года я провел очень много времени в симуляторе Формулы-1. Хотел бы посоревноваться с настоящими пилотами.
Благодаря этому я смог развлекать своих соседей по дому, играя с ними на карантине", - рассказал бельгийский вратарь в интервью изданию AS.
Напомним, что чемпионат Испании приостановили 12 марта из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что Куртуа помог пилотам Формулы-1 собрать деньги на борьбу с коронавирусом.