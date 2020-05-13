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Куртуа: Признаюсь, мне всегда очень нравились видеоигры

Куртуа: Признаюсь, мне всегда очень нравились видеоигры
11:43 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Вратарь нашел, чем занять себя во время карантина.

Голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа назвал свою любимую видеоигру.

"Признаюсь, мне всегда очень нравились видеоигры. За последние два года я провел очень много времени в симуляторе Формулы-1. Хотел бы посоревноваться с настоящими пилотами.

Благодаря этому я смог развлекать своих соседей по дому, играя с ними на карантине", - рассказал бельгийский вратарь в интервью изданию AS.

Напомним, что чемпионат Испании приостановили 12 марта из-за пандемии коронавируса.

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Ранее сообщалось, что Куртуа помог пилотам Формулы-1 собрать деньги на борьбу с коронавирусом.

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Чемпионат Испании, Новости спорта, Тибо Куртуа.
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