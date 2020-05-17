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Загаду не сможет сыграть в оставшейся части сезона

Загаду не сможет сыграть в оставшейся части сезона
01:27 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Защитник Боруссии Д не поможет своей команде в этом сезоне.

Дан-Аксель Загаду уже не поможет "шмелях" в остатке сезона. Главный тренер Люсьен Фавр рассказал, что 20-летний футболист повредил наружную коллатеральную связку левого колена. Это случилось на тренировке в апреле.

"Загаду уже не сыграет в оставшейся части сезона", — приводит слова Фавра Sportbuzzer.

В текущем сезоне Загаду провел 13 матчей в чемпионате Германии: на его счету один гол и одна результативная передача.

Напоминаем, футбольный чемпионат Германии (Бундеслига) первым в Европе вернулся после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. В матче 26-го тура чемпионата Бундеслиги "Боруссия" (Менхенгладбах) победила на выезде "Айнтрахт" 3:1.

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Футбол, Люсьен Фавр, Боруссия Д.
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