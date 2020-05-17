Скачать
Воскресенье, 17.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Оверим нокаутировал Харриса в главном бою UFC Fight Night 172
Оверим нокаутировал Харриса в главном бою UFC Fight Night 172
Бой Ломаченко - Лопес может пройти осенью
Бой Ломаченко - Лопес может пройти осенью
Милевский: Ждал вызов в сборную Украины, но прошел месяц-второй-третий
Милевский: Ждал вызов в сборную Украины, но прошел месяц-второй-третий
Дэвид Хэй представил свой топ-10 лучших супертяжей в истории
Дэвид Хэй представил свой топ-10 лучших супертяжей в истории

Власти Италии разрешили групповые тренировки с 18-го мая

Власти Италии разрешили групповые тренировки с 18-го мая
10:13 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Команды Серии А вскоре вернуться к работе.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте дал свое разрешение на возобновление полноценных командных тренировок 18-го мая, сообщает Goal.

Ранее Министр спорта Италии Винченцо Спадафора и президент федерации футбола Габриэле Гравина согласовали аналогичную дату начала групповых тренировок команд Серии А.

Также итальянские СМИ утверждали, что само первенство возобновится 13-го июня и продлится до второго августа. Сейчас же клубы ожидают официального решения правительства.

Бундеслига: "Боруссия" разгромила "Шальке", "Лейпциг" и "Фрайбург" разошлись ничьей

Кроме того, Серия А будет остановлена после возобновления, если в командах будут обнаружены случаи коронавируса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Серия А, Футбол, Новости футбола, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жесткий нокаут в бою Оверим - Харрис (Видео)
02 Кривцов рассказал об игре против Роналду
03 "Динамо" Брест потерпел поражение в чемпионате Беларуси
04 Бундеслига: "Боруссия" разгромила "Шальке", "Лейпциг" и "Фрайбург" разошлись ничьей
05 Футболист в Беларуси расплакался после замены
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь