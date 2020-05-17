В Роме задумались об альтернативе Смоллингу

Новости спорта:Римляне определились с приоритетным вариантом.

Руководство Ромы планирует в межсезонье предложить контракт защитнику Тоттенхэма Яну Вертонгену, сообщает Tuttosport.

По данным источника, первоначальным вариантом для римлян остается выкуп у Манчестер Юнайтед центрбека Криса Смоллинга, но англичане просят за игрока 18 миллионов евро.

Отмечается, что "джаллоросси" не смогут заплатить Юнайтед такую сумму, а значит будут предпринимать попытки договориться с Вертонгеном, чей контракт истекает в конце сезона.

Ранее сам бельгийский футболист заявил, что готов рассмотреть разные варианты продолжения карьеры, в том числе и Италию.