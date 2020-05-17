Ювентус заинтересовался мексиканским нападающим

Новости спорта:Мексиканский форвард Рауль Хименес может уйти из Вулверхэмптона.

Нападающий Вулверхэмптона Рауль Хименес в ближайшем будущем может сменить английскую Премьер-лигу на итальянскую Серию А.

Как сообщает The Times, в услугах 29-летнего мексиканца заинтересован туринский Ювентус, который готов составить конкуренцию Манчестер Юнайтед и Ливерпулю в гонке за футболистом.

Утверждается, что из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Вулверхэмптон рассматривает вариант с продажей Хименеса.

Сам мексиканский форвард ранее прокомментировал интерес к себе со стороны многих европейских клубов. Рауль Хименес заявил, что готов покинуть стан "волков" только если поступит предложение от Реала или Барселоны.