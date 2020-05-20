Известный испанский клуб уволил часть игроков и сотрудников

Испанская Малага, выступающая в Сегунде, переживает очень сложные времена.
Как сообщает пресс-служба клуба, из-за финансового кризиса, связанного с пандемией, клубу пришлось расстаться с некоторыми сотрудниками и футболистами.
Также стало известно, что некоторые члены команды будут просто отстранены от работы для того, чтобы эквивалент зарплаты выплачивало государство.
Напомним, еще семь лет назад "анчоусы" выступали в четвертьфинале Лиги чемпионов и были крепким середняком Ла Лиги.
Ранее фанаты Малаги похоронили клуб, пройдясь с гробом по улицам города.