Известный испанский клуб уволил часть игроков и сотрудников

Новости спорта:Команда испытывает серьезные проблемы.

Испанская Малага, выступающая в Сегунде, переживает очень сложные времена.

Как сообщает пресс-служба клуба, из-за финансового кризиса, связанного с пандемией, клубу пришлось расстаться с некоторыми сотрудниками и футболистами.

Также стало известно, что некоторые члены команды будут просто отстранены от работы для того, чтобы эквивалент зарплаты выплачивало государство.

Напомним, еще семь лет назад "анчоусы" выступали в четвертьфинале Лиги чемпионов и были крепким середняком Ла Лиги.

Ранее фанаты Малаги похоронили клуб, пройдясь с гробом по улицам города.