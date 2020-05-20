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Скалони: Для Аргентины лучше, чтобы Лаутаро перешел в Барселону

Скалони: Для Аргентины лучше, чтобы Лаутаро перешел в Барселону
16:08 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Менеджер высказал свое мнение о вероятном трансфере.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал трансферные слухи, которые связывают нападающего Интера Лаутаро Мартинеса в Барселону.

"Если Лаутаро посчастливится сыграть с таким товарищем по команде, как Месси, это будет лучше для нас".

"Я думаю, что он будет основным нападающим в течение следующих нескольких лет, и я надеюсь, что он может преуспеть в Барселоне", — сказал Скалони RTVE.

Ранее сообщалось, что Барселона предложила двух игроков и деньги за аргентинского футболиста.

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