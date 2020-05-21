Канте пропустил тренировку Челси из-за боязни коронавируса

Полузащитник Челси Нголо Канте пропустил вчерашнюю тренировку команды из-за обеспокоенности по поводу ситуации с коронавирусом.
Главный тренер Синих Фрэнк Лампард разрешил французу пропустить второе групповое занятие, а сам игрок накануне сдал отрицательный тест на COVID-19.
В последнее время интерес к Канте приписывают многим европейским грандам, но Челси не намерен продавать француза и отклонит любые предложения по его трансферу.
В связи с пандемией коронавируса чемпионат Англии был бессрочно приостановлен в марте. Ранее правительство Великобритании разрешило проведение больших спортивных турниров с 1 июня.
На вынужденную паузу Челси ушел на четвертом месте в Премьер-лиге, опережая Манчестер Юнайтед на три очка.