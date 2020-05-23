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Симау: Жоау Феликсу по силам выиграть Золотой мяч

Симау: Жоау Феликсу по силам выиграть Золотой мяч
15:01 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Экс-вингер действительно верит в соотечественника

Бывший полузащитник сборной Португалии Симау оценил шансы своего соотечественника Жоау Феликса выиграть однажды "Золотой мяч".

"Я думаю, ему по силам выиграть "Золотой мяч". Сейчас у него еще идет адаптация, это непросто.

Стиль игры "Атлетико" отличается от стиля "Бенфики", поэтому первые месяцы получилось для него тяжелыми.

Знаю, что он переживает, когда его меняют по ходу матча, но ему нужно думать о том, что команда должна сохранять шансы на победу.

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Играя в атаке команды Симеоне, нужно сохранять хладнокровие", – сказал Симау в интервью Goal.

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ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола, Жоау Феликс.
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