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Степаненко: Я сторонник того, чтобы начать играть через неделю

Степаненко: Я сторонник того, чтобы начать играть через неделю
14:58 Сегодня Телеграф ФК Шахтер

Новости спорта:Футболист «Шахтера» подвел итоги товарищеского матча с «Рухом» (4:1).

30-летний полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал о победе над «Рухом» (4:1) в товарищеском матче.

– Мы долго оставались без футбола, и важно было испытать себя именно в спарринге. Ведь на тренировках часто перестраховываешься, где-то бережешь ноги. А игра есть игра. Очень рад снова вернуться на поле. Важно сыграть и почувствовать футбол изнутри. Вроде бы все получалось, но время еще есть, чтобы набрать функциональные кондиции.

– Эксперименты с составом не помешали «Шахтеру» показать зрелищную и результативную встречу.

– Тренеры распределили силы так, чтобы каждый футболист провел по тайму, почувствовал игровой тонус. Все ребята молодцы. Выложились и добыли победу. Думаю, «Руху» было тяжело. Недавно львовяне проводили спарринг и во втором тайме физически где-то не выдержали. Каждый решает свои задачи. Наша цель неизменна – выиграть чемпионат.

Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

– Еще нет точной даты возобновления чемпионата. Это может произойти через неделю или две. Команда будет готова?

– Я сторонник того, чтобы начать играть через неделю. Если, конечно, разрешит министерство здравоохранения, правительство. Мы сдали тесты 11 мая и начали тренироваться. Три недели – вполне достаточно, чтобы быть готовыми функционально.

30-летний полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал о победе над «Рухом» (4:1) в товарищеском матче.

– Мы долго оставались без футбола, и важно было испытать себя именно в спарринге. Ведь на тренировках часто перестраховываешься, где-то бережешь ноги. А игра есть игра. Очень рад снова вернуться на поле. Важно сыграть и почувствовать футбол изнутри. Вроде бы все получалось, но время еще есть, чтобы набрать функциональные кондиции.

– Эксперименты с составом не помешали «Шахтеру» показать зрелищную и результативную встречу.
– Тренеры распределили силы так, чтобы каждый футболист провел по тайму, почувствовал игровой тонус. Все ребята молодцы. Выложились и добыли победу. Думаю, «Руху» было тяжело. Недавно львовяне проводили спарринг и во втором тайме физически где-то не выдержали. Каждый решает свои задачи. Наша цель неизменна – выиграть чемпионат.

– Еще нет точной даты возобновления чемпионата. Это может произойти через неделю или две. Команда будет готова?
– Я сторонник того, чтобы начать играть через неделю. Если, конечно, разрешит министерство здравоохранения, правительство. Мы сдали тесты 11 мая и начали тренироваться. Три недели – вполне достаточно, чтобы быть готовыми функционально.

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ФК Шахтер, Тарас Степаненко, УПЛ, ФК Рух.
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