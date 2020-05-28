Скачать
Четверг, 28.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Роналду близок к уходу из Ювентуса
Роналду близок к уходу из Ювентуса
В Румынии придумали наказание за плевок на поле
В Румынии придумали наказание за плевок на поле
В Испании спорят о календаре доигрывания футбольного чемпионата
В Испании спорят о календаре доигрывания футбольного чемпионата
Макгрегор согласился на бой с легендой ММА
Макгрегор согласился на бой с легендой ММА

Суд оправдал экс-президента Спортинга по делу о нападении на футболистов

Суд оправдал экс-президента Спортинга по делу о нападении на футболистов
17:21 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Все обвинения с Бруну Де Карвалью были сняты &mdash; как и еще с двух из 44 участников процесса.

Судья Сильвия Пирес признала невиновным бывшего президента Спортинга Бруну Де Карвалью в деле о нападении болельщиков на футболистов на тренировочной базе "львов" в мае 2018 года.

Как сообщает A Bola, были полностью оправданы еще двое человек, БРуну Якинту и некий Мустафа. Пятеро человек приговорили к пяти годам лишения свободы, а остальные получили условный приговор.

Также недавно Спортинг выплатил компенсацию в 3 млн евро Синише Михайловичу, проработавшему в клубе девять дней вскоре после тех событий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Спортинг, Футбол, Новости футбола, Бруну де Карвалью.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новый собственник Карпат рассказал о своих ближайших шагах
02 Селезнев назвал разницу между Маркевичем и Рамосом
03 Назван самый ненавистный клуб Англии
04 Прогноз букмекеров на матч Шахтер - Динамо
05 Шевченко назвал самое прекрасное воспоминание в футболе (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь