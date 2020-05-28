Суд оправдал экс-президента Спортинга по делу о нападении на футболистов

Новости спорта:Все обвинения с Бруну Де Карвалью были сняты — как и еще с двух из 44 участников процесса.

Судья Сильвия Пирес признала невиновным бывшего президента Спортинга Бруну Де Карвалью в деле о нападении болельщиков на футболистов на тренировочной базе "львов" в мае 2018 года.

Как сообщает A Bola, были полностью оправданы еще двое человек, БРуну Якинту и некий Мустафа. Пятеро человек приговорили к пяти годам лишения свободы, а остальные получили условный приговор.

Также недавно Спортинг выплатил компенсацию в 3 млн евро Синише Михайловичу, проработавшему в клубе девять дней вскоре после тех событий.