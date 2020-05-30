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Атлетико досрочно вернул бразильского защитника из аренды

Атлетико досрочно вернул бразильского защитника из аренды
09:12 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Кайо Энрике поборется за место в основе со своими соотечественником Ренаном Лоди.

Левый защитник Кайо Энрике досрочно вернулся в Атлетико из Гремио. "Матрасники" активировали опцию в арендном соглашении, позволяющую прервать его действие, сообщил официальный сайт бразильского клуба.

Кайо должен был остаться в Гремио до конца 2020 года, однако Атлетико вынужден пойти на этот шаг, чтобы увеличить глубину состава.

22-летний Энрике сыграл только пять матчей за Гремио. Однако он является футболистом олимпийской сборной Бразилии.

Кайо Энрике должен помочь Атлетико в чемпионате Испании, который возобновится с 11 июня. После 27 туров "кольчонерос" идут шестыми, отставая от третьего места на два очка.

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ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола, Кайо Энрике.
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