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Защитник Барселоны Ваге может перейти в Севилью

Защитник Барселоны Ваге может перейти в Севилью
13:09 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Нервионцы хотят подписать сенегальского защитника.

Защитник Барселоны Мусса Ваге попал в сферу интересов Севильи, сообщает El Desmarque.

Нервионцы намерены укрепить правый фланг обороны и хотят подписать сенегальского фулбека. В ближайшее время спортивный директор клуба Мончи намерен начать переговоры по 21-летнему игроку с каталонцами.

Ваге выступал на правах аренды в Ницце, но французский клуб отказался активировать опцию его выкупа. В футболке "красно-черных" защитник провел 5 поединков, отличившись двумя ассистами.

Действующий контракт Ваге с Барселоной рассчитан до июня 2023 года.

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ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Мусса Ваге, ФК Севильяя.
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