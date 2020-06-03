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Роналду приехал на тренировку Ювентуса за четыре часа до ее начала

Роналду приехал на тренировку Ювентуса за четыре часа до ее начала
16:19 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Португалец уделяет тренировкам больше времени, чем партнеры.

Вингер туринского Ювентуса Криштиану Роналду приехал на клубную базу за четыре часа до начала занятия. Об этом сообщает издание Tuttosport.

По информации источника, прибыв на базу, португалец начал выполнять индивидуальные задания, а после присоединился к одноклубникам.

Стоит отметить, что футболист выделялся среди остальных игроков Ювентуса в нескольких тестах для измерения его физической работоспособности.

В текущем сезоне на счету Роналду 32 матча за туринцев во всех турнирах, в которых он забил 25 голов и сделал четыре результативные передачи.

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ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола.
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