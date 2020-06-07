Лунин провел контрольный поединок в составе ФК "Овьедо"

Новости спорта:Первый поединок после возобновления чемпионата "Овьедо" сыграет 12 июня против "Понферрадина".

В рамках подготовительного процесса к обновлений сезона 2019/2020 в испанской Сегунде "Овьедо", за который на правах аренды выступает вратарь сборной Украины Андрей Лунин, провел полноценный двусторонний матч. Об этом сообщает официальный сайт астурийского клуба.

Испанский коллектив провел игру на своей домашней арене "Карлос Тартьере". Команда украинца, который провел 11 матчей за клуб в этом сезоне, провела последнюю тренировку на этой неделе.

Стоит отметить, что первый поединок после возобновления чемпионата "Овьедо" сыграет 12 июня дома против "Понферрадина".

Напомним, что Лунин заявлял о цели после выступлений в "Овьедо".