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Лига Европы: Шахтер и Вольфсбург сыграют там, где и было запланировано

Лига Европы: Шахтер и Вольфсбург сыграют там, где и было запланировано
00:11 Сегодня Телеграф ua-football.com
Шахтер проведет ответный матч против Вольфсбурга в Украине.

Уже 17-го июня УЕФА официально объявит место проведения матчей Лиги Европы, а также формат турнира. Напомним, что за победу в соревновании также борется и донецкий "Шахтер".

Планируется, что оставшиеся матчи 1/8 финала будут сыграны до 10-го августа. "Горняки" примут "Вольфсбург" в Украине, так как первый матч был проведен в Германии. То же самое касается и остальных пар.

Два исключения - пары "Хетафе" - "Интер" и "Рома" - "Севилья". Так как первые матчи не были сыграны, то они проведут лишь одну игру в одном из городов Германии.

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С 10-го августа начнется финал восьми команд, в котором будет сыграно по одному матчу. Принимать же турнир должны четыре немецких города (Кельн, Гельзенкирхен, Дюссельдорф и Дуйсбург). Финал состоится 21-го августа.

Отметим, что в первом матче "Шахер" добыл выездную победу со счетом 2:1.

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Все по теме:

Шахтер, Вольфсбург, Футбол.

Автор:

Телеграф
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