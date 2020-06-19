Обошел всех: назван лучший молодой игрок Бундеслиги

Левый фулбек Баварии Альфонсно Дэвис получил титул лучшего молодого игрока чемпионата Германии.
За эту награду также боролись Маркус Тюрам (Боруссия Менхенгладбах), Джонджо Кенни (Шальке), Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд) и Исамил Якобс (Кельн).
Юный канадский защитник попал в основной состав мюнхенцев еще в прошлом сезоне, сыграв 6 поединков и забив 1 гол в Бундеслиге.
Nicht nur auf dem Platz nicht zu stoppen, sondern auch im Voting gegen starke Konkurrenz durchgesetzt: @fcbayern-Youngster @AlphonsoDavies ist euer #BLRookie der #Bundesliga-Saison! #AWSxBundesliga pic.twitter.com/6MUUHLHOZj
— BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) June 19, 2020
В текущем сезоне-2019/20 19-летний оборонец провел 28 поединков, забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи. Его контракт рассчитан до 2025 года.