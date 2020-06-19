Обошел всех: назван лучший молодой игрок Бундеслиги

Альфонсно Дэвис получил престижную награду в чемпионате Германии.

Левый фулбек Баварии Альфонсно Дэвис получил титул лучшего молодого игрока чемпионата Германии.

За эту награду также боролись Маркус Тюрам (Боруссия Менхенгладбах), Джонджо Кенни (Шальке), Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд) и Исамил Якобс (Кельн).

Юный канадский защитник попал в основной состав мюнхенцев еще в прошлом сезоне, сыграв 6 поединков и забив 1 гол в Бундеслиге.

В текущем сезоне-2019/20 19-летний оборонец провел 28 поединков, забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи. Его контракт рассчитан до 2025 года.