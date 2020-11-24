УЕФА рассмотрит дело об отмене матча Швейцария - Украина: названы сроки

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит дело об отмене матча Швейцария - Украина 25 ноября. Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

По информации источника, Апелляционный комитет УЕФА рассмотрит дело уже завтра, 25 ноября и, возможно, поставит точку в вопросе будущего этого поединка.

"Телеграф" напоминает, что главный врач кантона Люцерн 17 ноября отменил игру и усадил всю сборную Украины на карантин, несмотря на отрицательные тесты на коронавирус у большинства игроков гостей. Желто-синие выполнили все условия УЕФА, однако окончательное решение было за местными властями. В итоге в дело вмешался союз, который и примет окончательный вердикт. Отметим, существует несколько сценариев развития событий, в частности нашей команде даже могут присудить техническое поражение.

Также УАФ подготовила видеоматериал о том, как сборная Украины придерживалась всех необходимых медицинских протоколов:

Ранее Мирон Маркевич прокомментировал возникшую ситуацию.