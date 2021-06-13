В какой форме сборная Украины сыграет с Нидерландами на Евро-2020 (фото)

В воскресенье, 13 июня, сборная Украины начнет свой путь на Евро-2020. В стартовом матче с Нидерландами подопечные Андрея Шевченко будут играть в новом синем комплекте формы. Об этом сообщает УАФ.

Сборная Украины выйдет на игру в форме синего цвета, а вратарь "Сине-желтых" сыграет в зеленом. Нидерланды на правах хозяев будут выступать в своей основной оранжевой экипировке, а голкипер - в сером.

Матч Нидерланды - Украина пройдет в Амстердаме и начнется в 22:00 по киевскому времени. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру в прямом эфире, а также рассказывал о букмекерских раскладах накануне встречи. Примечательно, что команды впервые сыграют в официальном поединке. Отметим, Шевченко уже назвал состав на матч с Нидерландами.

Напомним, новая форма сборной Украины частично попала под запрет УЕФА после обращения российской стороны. В итоге УАФ и УЕФА пришли к компромиссу.

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