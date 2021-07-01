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Бельгия - Италия: анонс топ-матча Чемпионата Европы

Бельгия - Италия: анонс топ-матча Чемпионата Европы
15:02 Сегодня Телеграф UEFA

Вывеска, достойная финала. Так кратко можно описать противостояние между Бельгией и Италией в рамках 1/4 финала Евро-2020, которое состоится в пятницу, 2 июля, и начнётся в 22:00 по киевскому времени. Место встречи - Мюнхен, стадион "Альянц Арена". 

Бельгия - Италия: онлайн матча Чемпионата Европы

Бельгия, несмотря на высочайший класс своих исполнителей, пока побеждает максимально прагматично. Доказательство тому - матч с Португалией. Многие журналисты находят этому объяснение в том, что команде уже надоел кураж и всеобщая любовь болельщиков, ей нужен результат. Результат в виде победы на турнире. Обнадёживает "красных дьяволов" и тот факт, что Эден Азар и Кевин де Брюйне по итогам той самой игры с действующими чемпионами Европы обошлись без серьёзных травм и вполне себе сыграют в пятницу вечером.

Италия - полная противоположность. На этом Чемпионате нельзя назвать ни одной команды, которая бы показывала более зрелищный и атакующий футбол, нежели дружина Роберто Манчини. Другое дело, что в матче с Австрией при всей этой красоте едва не случилась осечка. Итальянцы не использовали много моментов в первом тайме, и им это едва не аукнулось во втором. Пришлось, как мы помним, решать вопросы в дополнительное время.

Итальянцы - небольшие фавориты игры. Однако это тот случай, где ничего не будет ясно до самого финального свистка. И битва двух Роберто - Мартинеса и Манчини, обещает быть страстной.

Прогноз автора: 2:2 в основное время и победа "Скуадры Адзурры" в серии пенальти. 

"Телеграф" напоминает, что победитель этой пары в полуфинале сыграет с победителем матча Швейцария - Испания. За ним также можно следить онлайн.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Сборная Италии, Мюнхен, Евро-2020, Сборная Бельгии.
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