Сборная Италии забыла главу делегации на базе перед поездкой на финал Евро-2020 (видео)

В субботу, 10 июля, сборная Италии отправилась в Британию на финал чемпионата Европы-2020 с Англией.

Команда собралась в полном составе, и клубный автобус выехал из тренировочной базы во Флоренции в Лондон. Вдруг авто остановилось, и через несколько секунд стало понятно почему. Итальянцы умудрились забыть главу своей делегации - помощника главного тренера Роберто Манчини, Джанлуку Виалли.

Забавный момент попал в эфир телеканала Sky Sports:

"That is a fine!"

The #ITA squad almost left their training base in Florence without assistant coach Gianluca Vialli! pic.twitter.com/m8RvXgj7kG

— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 10, 2021