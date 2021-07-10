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Сборная Италии забыла главу делегации на базе перед поездкой на финал Евро-2020 (видео)

Сборная Италии забыла главу делегации на базе перед поездкой на финал Евро-2020 (видео)
Обновлено 16:54 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

В субботу, 10 июля, сборная Италии отправилась в Британию на финал чемпионата Европы-2020 с Англией.

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Команда собралась в полном составе, и клубный автобус выехал из тренировочной базы во Флоренции в Лондон. Вдруг авто остановилось, и через несколько секунд стало понятно почему. Итальянцы умудрились забыть главу своей делегации - помощника главного тренера Роберто МанчиниДжанлуку Виалли.

Забавный момент попал в эфир телеканала Sky Sports:

К слову, итальянцы уже приземлились в Лондоне, где 11 июля на стадионе "Уэмбли" состоится решающий матч Евро-2020. 

Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть финальный матч Евро-2020, а также рассказывал о прогнозе букмекеров на эту встречу.

"Телеграф" напоминает, что в 1/2 финала ЧЕ-2020 сборная Италии в серии пенальти прошла Испанию, а команда Англии в экстра-таймах благодаря скандальном пенальти выбила ДаниюС видеообзорами всех матчей чемпионата Европы, а также главными новостями еврофорума можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Англии, Сборная Италии, Футбол, Евро-2020, Джанлука Виалли.
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