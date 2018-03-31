Свитолина потеряет 4-е место в рейтинге WTA

Латвийская теннисистка Елена Остапенко с новой недели станет как минимум четвертой "ракеткой" мира.

Елена Остапенко дошла до финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами (США) Miami Open-2018, что принесло ей 650 очков в рейтинге WTA. Об этом сообщает XSPORT.

Это позволит Остапенко обойти в рейтинге WTA украинскую теннисистку Элину Свитолину, которая до этого времени занимала в этом рейтинге четвертую позицию. В случае победы на турнире во Флориде Остапенко обойдет еще и испанскую теннисистку Гарбинье Мугурусу и станет третьей "ракеткой" мира.

Ее соперница по финалу Miami Open-2018 американка Слоун Стивенс уже гарантировала себе 9 место в рейтинге WTA. В случае победы в финале Стивенс обойдет Винус Уильямс и станет 8-й в мировом рейтинге, а также первой "ракеткой" США.

Отметим, что латвийка Елена Остапенко стала третьей в истории теннисисткой 1997 года рождения, которая дошла до финала турнира WTA серии Premier. Ранее это удалось Наоми Осаке и Дарье Касаткиной.

Напомним, в борьбе за выход в 1/2 финала турнира WTA Miami Open с призовым фондом $7,973 миллиона Элина Свитолина уступила на тайбрейках 5-й "ракетке" мира Елене Остапенко из Латвии со счетом 6:7 (3:7), 6:7 (5:7). В полуфинальном поединке турнира WTA в Майами Елена Остапенко из Латвии победила американку Даниэль Коллинс со счетом 7:6 (1), 6:3. В субботу, 31 марта, Остапенко поборется за свой третий титул.