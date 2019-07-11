Надаль назвал лучшего теннисиста мира

Новости спорта: Известный испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал предстоящий полуфинальный матч Уимблдона против швейцарца Роджера Федерера.

Известный испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал предстоящий полуфинальный матч Уимблдона против швейцарца Роджера Федерера. Теннисиста цитирует Tennis World.

"Я очень горд за себя, что сыграю в полуфинале Уимблдона. Мне предстоит сразиться против лучшего теннисиста мира на траве - Роджером Федерером.

Я буду играть агрессивно, и мне нравится данный тип игры. Мне удается хорошо подавать и возвращать удары соперника.

Я постараюсь выложиться на 100 процентов, чтобы иметь шансы на победу", - сказал Надаль.

Поединок полуфинала Уимблдона между Федерером и Надалем состоится 12 июля.