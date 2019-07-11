Надаль назвал лучшего теннисиста мира

Известный испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал предстоящий полуфинальный матч Уимблдона против швейцарца Роджера Федерера. Теннисиста цитирует Tennis World.
"Я очень горд за себя, что сыграю в полуфинале Уимблдона. Мне предстоит сразиться против лучшего теннисиста мира на траве - Роджером Федерером.
Я буду играть агрессивно, и мне нравится данный тип игры. Мне удается хорошо подавать и возвращать удары соперника.
Я постараюсь выложиться на 100 процентов, чтобы иметь шансы на победу", - сказал Надаль.
Поединок полуфинала Уимблдона между Федерером и Надалем состоится 12 июля.