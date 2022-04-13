Сгоревшие дома и разбитая техника: что осталось от Тростянца после месяца оккупации рф

Город обстреливали днем и ночью целыми неделями

Тростянец — маленький городок неподалеку от Сум, который несколько недель страдал от оккупации российскими военными до их выхода из Сумской области. "Телеграф" побывал на месте событий и сделал фоторепортаж руин "русского мира".

На Тростянец напали в первый же день с начала вторжения в Украину 24 февраля, после чего в город вошли три колонны российской техники, а уже с 4 марта началась гуманитарная катастрофа и полноценная оккупация.

Тростянец на карте боевых действий (зеленым выделены освобожденные от оккупации территории Украины)

Россияне постоянно обстреливали город и грабили все, что могли, люди часто были без еды, газа, света, воды, связи.

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Оккупанты серьезно стреляли по стратегическим объектам

Целыми неделями люди сидели без электричества

Масштабы разрушений видно хорошо с воздуха

Через Тростянец россияне шли на Ахтырку, которую так и не смогли захватить, но бои в районе были очень напряженные.

Оккупанты расставили в жилых кварталах Тростянца системы залпового огня Град, и обстреливали оттуда украинцев, зная, что ВСУ не ударят в ответ по жилым районам.

Населенный пункт удалось освободить спустя около месяца оккупации 26 марта, когда оттуда выдворили "элитную" Кантемировскую танковую дивизию рф, после чего началась эвакуация и завоз гуманитарной помощи, но впереди очень много работы по восстановлению и разминированию, — российские военные минировали даже кладбище.

В Тростянце пострадали центральная часть города, район больницы и лесничества, район железнодорожного вокзала и автовокзала – полностью разрушены. Также сгорел и полностью уничтожен пятиэтажный многоквартирный дом напротив вокзала. Пожары в Тростянце вообще пылали по многу дней, поскольку россияне не давали их тушить.

Связь восстановили с помощью спутникового интернета Starlink и генераторов, но Интернет там все еще плохой.

Что стало с городом, — смотрите сами в фоторепортаже:

С воздуха видно масштабы разрухи

Советский памятник танку пережил рабочие танки

Часть домов сгорели

Техника валяется всюду по улицам

А вот как это выглядит все поближе:

Один из наиболее пострадавших районов

Восстанавливать такое придется очень долго

Тут был ожесточенный бой

Людей на улицах уже практически не встретишь

От многих домов вообще ничего не осталось

Пожары горели целыми днями напролет

Обстрелы создали огромные котлованы

Разрушения в Тростянце

На улицах осталось очень много единиц разбитой техники:

Обычным машинкам досталось не меньше, чем домам

Теперь транспортное средство можно разве что сдать на металл

Военная техника осталась без экипажей

Бронь не спасла солдат

Сколько же металлолома россияне привезли в Украину

А вот такие "подарочки" остались валяться на улицах:

Еще одно доказательство преступлений в копилочку

Такие подарочки лучше на всякий случай не трогать

Вот такие "украшения" принес Тростянцу "русский мир"

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

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