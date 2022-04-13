Сгоревшие дома и разбитая техника: что осталось от Тростянца после месяца оккупации рф
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Город обстреливали днем и ночью целыми неделями
Тростянец — маленький городок неподалеку от Сум, который несколько недель страдал от оккупации российскими военными до их выхода из Сумской области. "Телеграф" побывал на месте событий и сделал фоторепортаж руин "русского мира".
На Тростянец напали в первый же день с начала вторжения в Украину 24 февраля, после чего в город вошли три колонны российской техники, а уже с 4 марта началась гуманитарная катастрофа и полноценная оккупация.
Россияне постоянно обстреливали город и грабили все, что могли, люди часто были без еды, газа, света, воды, связи.
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Через Тростянец россияне шли на Ахтырку, которую так и не смогли захватить, но бои в районе были очень напряженные.
Оккупанты расставили в жилых кварталах Тростянца системы залпового огня Град, и обстреливали оттуда украинцев, зная, что ВСУ не ударят в ответ по жилым районам.
Населенный пункт удалось освободить спустя около месяца оккупации 26 марта, когда оттуда выдворили "элитную" Кантемировскую танковую дивизию рф, после чего началась эвакуация и завоз гуманитарной помощи, но впереди очень много работы по восстановлению и разминированию, — российские военные минировали даже кладбище.
В Тростянце пострадали центральная часть города, район больницы и лесничества, район железнодорожного вокзала и автовокзала – полностью разрушены. Также сгорел и полностью уничтожен пятиэтажный многоквартирный дом напротив вокзала. Пожары в Тростянце вообще пылали по многу дней, поскольку россияне не давали их тушить.
Связь восстановили с помощью спутникового интернета Starlink и генераторов, но Интернет там все еще плохой.
Что стало с городом, — смотрите сами в фоторепортаже:
А вот как это выглядит все поближе:
На улицах осталось очень много единиц разбитой техники:
А вот такие "подарочки" остались валяться на улицах:
Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Ранее мы также публиковали жуткие фото разрушенной Бучи и рассказы местных жителей о ней.
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