Опередили китайцев: назван топ-20 самых продаваемых телефонов в мире за всю историю

Со времени изобретения мобильного телефона в продажах преуспели финны

Современный человек обычно души не чает в своей любимой "игрушке" – смартфоне — и знает все подробности о том, как гаджет оптимально заряжать, поддерживать в оптимальной форме и т.д. Со времени изобретения мобильного телефона подобных девайсов выпущено огромное количество, и каждый из них отличался своими особенными характеристиками.

Но так как при огромном разнообразии мобильников пользователям всегда хочется знать, какие из них лучшие, ответить на этот вопрос решили в китайском сегменте интернета, используя официальную статистику компаний-производителей.

Данные "исследования" приводит издание droid.news.

Лидерами рейтинга топ-20 стали устройства производства Nokia. Самый высокий объём продаж у телефона Nokia 1100 — за всё время его существования было продано 250 миллионов единиц. Второе место осталось за Nokia 1110 с результатом в 248 миллионов штук. Третье и четвёртое заняли iPhone 6 и Nokia 105 с результатом 224 млн и 200 млн единиц соответственно. Замыкает пятёрку самых продаваемых смартфонов модель iPhone 6S с количеством продаж 174 миллионов.

Также в первую десятку вошли iPhone 5S, Nokia 3210, iPhone 7, iPhone 11 и Nokia 6600, которые расположились с шестого по десятое место соответственно.

Помимо "чемпионов по продажам" в списке оказались смартфоны и других производителей, включая Samsung E1100 на 13-м месте и Motorola V3 на 16-й позиции.

Напомним, что в наши дни из-за обстрелов путинцев использование телефона практически немыслимо без повербанка – поэтому, возможно, вскоре придется приводить еще и топ-20 этих "верхных друзей" смартфона.