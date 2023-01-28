Випередили китайців: названо топ-20 найбільш продаваних телефонів у світі за всю історію

З часу винаходу мобільного телефону у продажах досягли успіху фіни

Сучасна людина зазвичай дуже добре знає все про свою улюблену "іграшку" — смартфоні — іу тому числі, як гаджет оптимально заряджати, підтримувати в найкращій формі і т.д. З часу винаходу мобільного телефону подібних девайсів випущено величезну кількість, і кожен із них відрізнявся своїми особливими характеристиками.

Але оскільки при величезному розмаїтті мобільників користувачам завжди хочеться знати, які з них найкращі, відповісти на це питання вирішили у китайському сегменті інтернету, використовуючи офіційну статистику продажів компаній-виробників.

Дані "Дослідження" наводить видання droid.news.

Лідерами рейтингу топ-20 стали пристрої виробництва Nokia. Найвищий обсяг продажів телефону Nokia 1100 — за весь час його існування було продано 250 мільйонів одиниць. Друге місце залишилося за Nokia 1110 з результатом 248 мільйонів штук. Третє та четверте зайняли iPhone 6 та Nokia 105 з результатом 224 млн та 200 млн одиниць відповідно. Замикає п’ятірку найбільш продаваних смартфонів модель iPhone 6S з кількістю продажів 174 мільйонів.

Також у першу десятку увійшли iPhone 5S, Nokia 3210, iPhone 7, iPhone 11 та Nokia 6600, які розташувалися з шостого по десяте місце відповідно.

Крім "чемпіонів з продажу" у списку опинилися смартфони та інших виробників, включаючи Samsung E1100 на 13-му місці та Motorola V3 на 16-й позиції.

Нагадаємо, що в наші дні через обстріл путінців використання телефону практично немислимо без повербанка — тому, можливо, незабаром доведеться наводити ще й топ-20 цих "верхніх друзів" смартфона.