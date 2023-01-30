Даже новый смартфон начинает "тормозить": как узнать, почему Android работает очень медленно

Подобные ситуации могут происходить и с бюджетными моделями, и с флагманами с достаточно емким ОЗУ

Многие пользователи заинтересованы в том, чтобы их смартфон работал в "скоростном" режиме без торможений, ведь гаджет часто применяется не только для общения или игр в сети, но и для учебы, ведения бизнеса и т.д.

Но часто даже замена устройства на более современное не приводит к нужному результату: гаджет работает медленнее, чем хотелось бы.

Такие ситуации происходят и у бюджетных моделей, и у флагманов с достаточно емким ОЗУ, пишет Tech.UA.

Оказывается, причина "торможения" может быть не в "железе", а в том, что определенные программы и процессы в устройстве замедляют его работу.

Поэтому нужно обязательно проверить, на что тратятся ресурсы смартфона.

Какие процессы запущены

На устройствах с версией Android 6.0 и последующими есть менеджер ОЗУ. Он установлен по умолчанию и может сказать, какие процессы в данный момент запущены на устройства и с какой мощностью тратят ресурсы. Вы увидите это, даже если программа работает в фоновом режиме или была запущена довольно давно.

Для проверки нужно сделать следующее:

Зайти в "Настройки";

найти пункт "О телефоне/Об устройстве";

найти строку, где указан номер сборки и несколько раз быстро тапнуть по нему;

если нужно, ввести пароль для разблокировки устройства, если нет, система выдаст сообщение о том, что вы теперь разработчик.

После этого нужно вернуться обратно в меню и найти пункт со скрытыми параметрами или раздел для разработчиков в разделе системных настроек и обновлений, а затем найти строку "выполняемые службы" или "запущенные программы" и запустить проверку.

Проведя описанные выше операции, вы получите список приложений, программ и процессов, которые в настоящее время активированы на вашем устройстве. Это они тратят вашу оперативную память. Верный признак: если используется более 50% ОЗУ, то это признак того, что телефон немного тормозит. Чем больше ресурса используется, тем медленнее работает смартфон.

Далее, чтобы понять, какой из запущенных процессов занимает больше мощности, а какой практически не влияет на работоспособность, посмотрите на список запущенных программ. Чем ниже процесс в списке, тем меньшее влияние на производительность устройства он оказывает. В топе прожорливые.

Хотите остановить процесс? Нажимаете стоп или подобную кнопку, и работа программы моментально останавливается.

Проверьте, есть ли программы-паразиты. Это приложения, которые вам не нужны, их не запускали, при этом они работают и потребляют ресурс устройства. Если хотите, остановите их.

Проверка памяти

На многих устройствах при включении режима разработчика появляется новый пункт в настройках "Память". Здесь можно установить временной промежуток, например, последние 3 часа, и увидите, какие программы использовали больше памяти. Результат бывает неожиданным.

"В любом случае вы увидите, какое приложение становится причиной того, что вам иногда хочется бросить телефон о стену из-за медленной работы. Так что больше не придется нервничать. Вы будете готовы к тому, что устройство замедлится, как только вы зайдете в программу или вообще можете остановить его работу. А может, совсем его удалите?" – отмечает автор статьи.

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