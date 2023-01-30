Навіть новий смартфон починає "гальмувати": як дізнатися, чому Android працює дуже повільно

Подібні ситуації можуть відбуватися і з бюджетними моделями, і з флагманами з досить ємним ОЗУ

Багато користувачів зацікавлені в тому, щоб їхній смартфон працював у "швидкісному" режимі без гальмувань, адже гаджет часто застосовується не тільки для спілкування або ігор в мережі, але й для навчання, ведення бізнесу тощо.

Але іноді навіть заміна пристрою на більш сучасний не призводить до потрібного результату: гаджет працює повільніше, ніж хотілося б.

Такі ситуації відбуваються і з бюджетними моделями, і з флагманами з досить ємною ОЗУ, пише Tech.UA.

Виявляється, причина "гальмування" може бути не в "залізі", а в тому, що певні програми та процеси у пристрої уповільнюють його роботу.

Тому потрібно обов’язково перевірити, на що витрачаються ресурси смартфона.

Які процеси запущені

На пристроях з версією Android 6.0 та наступними є менеджер ОЗУ. Він встановлений за замовчуванням і може сказати, які процеси зараз запущені на пристрої і з якою потужністю витрачають ресурси. Ви побачите це навіть якщо програма працює у фоновому режимі або була запущена досить давно.

Для перевірки потрібно зробити таке:

зайти до "Налаштування";

знайти пункт "Про телефон/Про пристрій";

знайти рядок, де вказано номер складання та кілька разів швидко тапнути по ньому;

якщо потрібно, введіть пароль для розблокування пристрою, якщо ні, система видасть повідомлення про те, що ви тепер розробник.

Після цього потрібно повернутися назад у меню і знайти пункт із прихованими параметрами або розділ для розробників у розділі системних налаштувань та оновлень, а потім знайти рядок "виконувані служби" або "запущені програми" та запустити перевірку.

Провівши описані вище операції, ви отримаєте список програм, програм та процесів, які в даний час активовані на вашому пристрої. Це вони витрачають вашу оперативну пам’ять. Вірна ознака: якщо використовується більше 50% ОЗП, то це свідчить про те, що телефон трохи гальмує. Чим більше ресурсу використовується, тим повільніше працює смартфон.

Далі, щоб зрозуміти, який із запущених процесів займає більше потужності, а який практично не впливає на роботу, подивіться на список запущених програм. Чим нижчий процес у списку, тим менший вплив на продуктивність пристрою він робить. У топі — найбільш ненажерливі.

Бажаєте зупинити процес? Натискаєте стоп або подібну кнопку і робота програми моментально зупиняється.

Перевірте, чи є програми-паразити. Це програми, які вам не потрібні, їх не запускали, при цьому вони працюють та споживають ресурс пристрою. Якщо хочете, зупиніть їх.

Перевірка пам’яті

На багатьох пристроях під час увімкнення режиму розробника з’являється новий пункт у налаштуваннях "Пам’ять". Тут можна встановити часовий проміжок, наприклад останні 3 години, і побачите, які програми використовували більше пам’яті. Результат буває несподіваним.

"У будь-якому випадку ви побачите, яка програма стає причиною того, що вам іноді хочеться кинути телефон об стіну через повільну роботу. Так що більше не доведеться нервувати. Ви будете готові до того, що пристрій сповільниться, як тільки ви зайдете в програму або взагалі можете зупинити її роботу. А може, варто зовсім її видалить?" — зазначає автор статті.

Раніше Телеграф називав три причини, чому варто почати класти телефон екраном вниз.