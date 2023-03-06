Названы самые мощные Android-смартфоны февраля

"Призовые" места заняли устройства на базе новейшего мобильного процессора Snapdragon 8 Gen 2

Пока многих пользователей гаджетов интересует вопрос о том, что первым подключать — телефон к зарядке или зарядку в розетку, другие владельцы телефонов хотят знать, какие девайсы, выпускаемые сейчас, являются самыми производительными.

Специально для них бенчмарк AnTuTu регулярно составляет свой рейтинг, сравнивая технические характеристики смартфонов, а также отзывы пользователей в сети. Пару дней назад китайцы обновили его, включив данные о самых производительные Android-смартфонах февраля.

Как и ожидалось, почти все "призовые" места заняли устройства на базе новейшего мобильного процессора Snapdragon 8 Gen 2 — впрочем, один из чипов MediaTek всё же смог составить ему конкуренцию.

Лидером рейтинга по итогам прошедшего месяца стал OnePlus 11 с результатом 1 327 151 балл. Он обошёл игровой смартфон Red Devil 8 Pro+, который разместился на второй строчке, набрав 1 297 657 баллов. Третья и четвёртая позиции достались Redmi K60 Pro и iQOO 11 Pro (1 293 056 и 1 288 733 соответственно). Замыкает пятёрку лидеров смартфон vivo X90 Pro+, набравший 1 285 889 "попугаев" (баллов от АнТуТу).

Места с шестое по девятое заняли iQOO 11 (1 279 377), Xiaomi 13 (1 275 735) и 13 Pro (1 273 960), а также Samsung Galaxy S23 Ultra с кастомной версией чипа Qualcomm (1 242 453).

Единственным в списке устройством на базе мобильной платформы MediaTek стал vivo X90 Pro (Dimensity 9200), который занял десятое место, набрав в бенчмарке 1 191 731 балл.

Ранее рассматривался не менее практичный вопрос о том, что делать, если в динамик смартфона попала вода.