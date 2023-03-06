Названі найпотужніші Android-смартфони лютого

"Призові" місця зайняли пристрої на базі нового мобільного процесора Snapdragon 8 Gen 2

Поки багатьох користувачів гаджетів цікавить питання про те, що першим підключати телефон до зарядки або зарядку в розетку, інші власники телефонів хочуть знати, які девайси, що випускаються зараз, є найпродуктивнішими.

Спеціально для них бенчмарк AnTuTu регулярно складає свій рейтинг, порівнюючи технічні характеристики смартфонів, а також відгуки користувачів у мережі. Кілька днів тому китайці оновили його, включивши дані про найпродуктивніші Android-смартфони лютого.

Як і очікувалося, багато "призових" місць зайняли пристрої на базі нового мобільного процесора Snapdragon 8 Gen 2 — втім, один з чіпів MediaTek все ж таки зміг скласти йому конкуренцію.

Лідером рейтингу за підсумками минулого місяця став OnePlus 11 з результатом 1327151 бал. Він обійшов ігровий смартфон Red Devil 8 Pro+, який розмістився на другому рядку, набравши 1297657 балів. Третя і четверта позиції дісталися Redmi K60 Pro та iQOO 11 Pro (1 293 056 та 1 288 733 відповідно). Замикає п’ятірку лідерів смартфон vivo X90 Pro+, який набрав 1285889 "папуг" (балів від АнТуТу).

Місця з шостого до дев’ятого зайняли iQOO 11 (1 279 377), Xiaomi 13 (1 275 735) і 13 Pro (1 273 960), а також Samsung Galaxy S23 Ultra з кастомною версією чіпа Qualcomm (1 242 4).

Єдиним у списку пристроєм на базі мобільної платформи MediaTek став vivo X90 Pro (Dimensity 9200), який посів десяте місце, набравши в бенчмарку 1191731 балів.

Нагадаємо, що раніше розглядалося не менш практичне питання про те, що робити, якщо до динаміка смартфона потрапила вода.