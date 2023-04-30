Мог долететь до нефтебазы в Крыму: что известно о дроне Mugin-5

Дроны можно купить в иностранных интернет магазинах.

Взрыв и пожар на нефтебазе в Севастополе еще раз доказали, что использование беспилотников в войне против россии крайне эффективно. Российские источники утверждают, что были использованы дроны Mugin-5.

В частности, новостной телеграм-канал SHOT со ссылкой на собственные источники пишет, что перед атакой Mugin-5 в воздушное пространство в 200 км от нефтебазы в Казачьей бухте проник самолет-разведчик НАТО Boeing E-3 Sentry. Другие источники называют цифру по меньшей мере в 10 Mugin-5, взлетевших из Одессы. Нефтехранилище якобы атаковали два дрона, а другие сбили силы российского ПВО. Еще один дрон сбили недалеко от Севастополя, и именно в нем вроде бы узнали Mugin-5.

Характеристики Mugin-5:

Это беспилотник китайского происхождения – его можно купить в свободном доступе. Стоимость такого БПЛА 10-15 тысяч долларов. Сделан из карбона, поэтому трудно узнается радарами. Характеристики указаны для модели Mugin-5 Pro Super Large 5000mm VTOL UAV Platform.

Основной материал: углеродное волокно

Размах крыльев: 5000 мм

Длина: 3500 мм

Максимальная ширина фюзеляжа: 375 мм.

Площадь крыла: 261,5 дм2

Вес пустого: 34 кг

Максимальный взлетный вес: 100 кг

Максимальная скорость: 38 м/с

Крейсерская скорость: 35 м/с

Скорость остановки: 24 м/с

Максимальная полезная нагрузка: 20 кг

Объем топливного бака: 28 литров

Максимальное время полета: от 4 до 8 часов

Цена на дроны от производителя.

Одна из конфигураций Mugin-5

По информации Генштаба ВСУ, огнем было уничтожено 10 резервуаров с нефтепродуктами общей вместимостью около 40 тысяч тонн. Севастополем ходят слухи о неспособности ПВО рф обеспечить безопасность даже собственных стратегических объектов, в частности эта нефтебаза обеспечивала топливом корабли русского флота в Черном море. Также все больше военнослужащих рф хотят провести отпуск в россии, а не в оккупированном Крыму и пишут соответствующие рапорты.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в россии отреагировали на пожар в Севастополе. Среди вой и заявлений о несостоятельности российских властей есть и угрозы в сторону Одессы.