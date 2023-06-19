Флагман Xiaomi скинули с пьедестала: опубликован рейтинг лучших Android-смартфонов мая

Победителя определяли в бенчмарке AnTuTu

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu выдали на-гора новый рейтинг смартфонов, назвав его в этот раз "народным" — дескать, теперь они учитывают не производительность Android-устройств, а то, насколько ими довольны покупатели.

По итогам прошлого месяца десятка лидеров заметно изменилась — в частности, флагман Xiaomi подвинул не самый ожидаемый конкурент.

Номером один по итогам майского пользовательского голосования стал Meizu 20 Pro с рейтингом одобрения 97,5%. В топ-3 также отметились HUAWEI P60 Pro (94,4%) и vivo X90 Pro+ (93,33%). Топ-5 замыкают смартфоны Nubia Z50 Ultra (93,06%) и OPPO Find X6 Pro (93,05%).

Далее следуют Xiaomi 13 Pro (92,67%), Honor Magic5 Pro (92,62%), Samsung Galaxy S23 Ultra (92,58%), Honor Magic5 Supreme Edition (92,38%) и Honor X40 GT (91,85%).

Примечательно, что Xiaomi 13 Ultra вылетел из десятки лучших, хотя в апреле занимал второе место в аналогичном списке.

Напомним, что в рейтинге "андроидов" главная битва разворачивается, по сути, между производителями процессоров — Qualcomm и MediaTek.