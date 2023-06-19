Флагман Xiaomi скинули з п’єдесталу: опубліковано рейтинг найкращих Android-смартфонів травня

Переможця визначали у бенчмарку AnTuTu

Розробники популярного бенчмарку AnTuTu видали на-гора новий рейтинг смартфонів, назвавши його цього разу "народним" — мовляв, тепер вони враховують не продуктивність Android-пристроїв, а те, наскільки ними задоволені покупці.

За підсумками минулого місяця десятка лідерів помітно змінилася — зокрема, флагман Xiaomi посунув не найочікуваніший конкурент.

Номером один за підсумками травневого голосування користувача став Meizu 20 Pro з рейтингом схвалення 97,5%. У топ-3 також відзначилися HUAWEI P60 Pro (94,4%) та vivo X90 Pro+ (93,33%). Топ-5 замикають смартфони Nubia Z50 Ultra (93,06%) та OPPO Find X6 Pro (93,05%).

Далі йдуть Xiaomi 13 Pro (92,67%), Honor Magic5 Pro (92,62%), Samsung Galaxy S23 Ultr a (92,58%), Honor Magic5 Supreme Edition (92,38%) та Honor X40 GT (91 85%).

Примітно, що Xiaomi 13 Ultra вилетів із десятки найкращих, хоча у квітні посідав друге місце в аналогічному списку.

Нагадаємо, що в рейтингу "андроїдів" головна битва розгортається, по суті, між виробниками процесорів Qualcomm і MediaTek.