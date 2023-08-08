Почему быстрая зарядка вредит аккумулятору: простые советы для зарядки смартфона

В мире технологий существуют разнообразные мифы – например, новый смартфон трижды разряжают до нуля и снова заряжают до 100%, чтобы "прогнать" батарею. Но современным смартфонам это никак не помогает, поскольку технологии быстрых зарядок активно развиваются.

Действительно ли быстрая зарядка (примерно все мощнее 15W) вредна для батареи смартфона и убивает ее емкость? Согласно этой теории, уже через год использования быстрой зарядки ваша батарея потеряет чуть ли не 20% емкости, а соответственно и автономность смартфона упадет на 15-20%. Однако есть нюансы, утверждают специалисты.

Больше всего вредит для батареи перегрев. В инструкции к приобретенному аппарату, скорее всего, будет пункт о зарядке и допустимые пределы низких и высоких температур при которых аккумулятор не будет "страдать". Перегрев приводит к ускорению деградации ячеек батареи, которые могут раздуться из-за кипения и даже взорваться.

Есть два фактора, которые влияют на перегревание:

нагрев от зарядки (существует при использовании любой зарядки и отличается только уровнем);

нагрев от внешних факторов (прямые солнечные лучи, близость к источникам тепла, пользование во время зарядки и т.п.).

В современных смартфонах, у которых есть поддержка быстрой зарядки, используются контроллеры питания, которые следят за уровнем заряда аккумулятора, оценивают состояние батареи, нагрузку и самое главное — температуру. Исходя из знания этих характеристик, быстрая зарядка вынужденно подстраивается под них и выбирает соответствующий режим, который не вредит батарее. Именно поэтому первые 50% заряжаются на максимальной скорости, а дальше – исходя из характеристик батареи и нагрева зарядки замедляется.

Учтите тот факт, что при появлении быстрой зарядки изменился сценарий использования смартфона. К примеру, зная, что смартфон быстро разряжается и возобновление заряда придется долго ждать, пользователи лишний раз не нагружают смартфон, а когда есть возможность за 15-20 минут восстановить чуть ли не половину заряда, то начинается более активное пользование, без экономии. Соответственно, смартфон чаще заряжается и разряжается. В этом кроется немаловажная деталь. Батарея имеет определенный ресурс, например 600-900 циклов после которого она будет быстро терять емкость, так вот при наличии быстрой зарядки циклы "ращаются" существенно быстрее, чем когда быстрой зарядки нет.

Простые советы для зарядки смартфона:

Вынимайте смартфон из чехла, так как при зарядке смартфон нагревается, а чехол будет препятствовать отводу тепла. Нагрев – главный враг батареи;

Не заряжайте смартфон на солнце, морозе или у приборов, производящих тепло или холод;

Используйте оригинальные аксессуары, иначе в опасности будет не только батарея смартфона, но и ваше здоровье;

Для максимального эффекта быстрой зарядки включите режим "В самолете";

Не используйте смартфон во время зарядки.

Ранее Телеграф писал, как безопасно ускорить процесс зарядки смартфона.