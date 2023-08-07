Как уберечь свой телефон от перегрева: пять полезных советов

Что нужно и что не стоит делать во время зарядки смартфона, чтобы уберечь гаджет от перегрева

Летом все стараются больше времени проводить на открытом воздухе, отдохнуть на природе. Однако, в жаркие дни мы прячемся в прохладных офисах, включаем кондиционеры и выходим на улицу только в случае острой необходимости или вечером. При этом смартфон также страдает от жары, что совсем не продлевает жизнь гаджета.

Почему перегревается смартфон

Если вы часто оставляете телефон под прямыми солнечными лучами, он будет быстро перегреваться, поэтому не оставляйте телефон без присмотра в жаркие дни.

Очень часто чехлы, которые используют владельцы мобильных устройств для сохранения целостности их корпуса, и являются причиной повреждений смартфонов. Часто они не пропускают воздух и препятствуют циркуляции, необходимой во избежание перегрева. Помните это при выборе чехла.

Слишком много приложений. Процессор телефона нагревается в зависимости от того, сколько приложений, игр или процессов вы используете на смартфоне одновременно. Кроме того, если вы загружаете и запускаете мощные игры или приложения, процессор может перегреваться потому, что ему необходимо много энергии, чтобы поддерживать их работу.

Как уберечь телефон от перегрева?

Не рекомендуется заряжать батарею вашего устройства полностью, ведь именно это часто является причиной перегрева смартфона. Ориентировочной отметкой, к которой вам стоит заряжать телефон, является 80%: именно так вы сохраните батарею от перегрева, а иногда даже взрывов. Опыт показывает, что заряжавшие батареи слишком долго могут "надуваться", как воздушные шарики или же просто становиться нерабочими быстрее, чем обычно.

Первое, что страдает от перегрева – это батарея вашего устройства, поэтому не стоит позволять телефону выключаться из-за нехватки заряда. Оптимальным диапазоном заряда является от 30% до 80%, ведь при 0% вам придется оставлять телефон подключенным к сети слишком долго. Как результат – он скорее перегреется.

Во время зарядки не загружайте игры, требующие много энергии.

Не просматривайте видео в течение длительного времени. Этот совет основан на тех причинах, которые уже указаны выше. Независимо от того, какой программой для воспроизведения видео вы пользуетесь, она потребляет достаточно много энергии.

Не держите одновременно несколько приложений. Большинство владельцев смартфонов имеют привычку держать приложения, которые они пользовались в фоновом режиме, считая, что это не вредит работе их устройства. Однако это не так: даже в фоновом режиме батарея перегревается от избытка рабочих процессов.

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