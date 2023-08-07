Как уберечь свой телефон от перегрева: пять полезных советов
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Что нужно и что не стоит делать во время зарядки смартфона, чтобы уберечь гаджет от перегрева
Летом все стараются больше времени проводить на открытом воздухе, отдохнуть на природе. Однако, в жаркие дни мы прячемся в прохладных офисах, включаем кондиционеры и выходим на улицу только в случае острой необходимости или вечером. При этом смартфон также страдает от жары, что совсем не продлевает жизнь гаджета.
Почему перегревается смартфон
- Если вы часто оставляете телефон под прямыми солнечными лучами, он будет быстро перегреваться, поэтому не оставляйте телефон без присмотра в жаркие дни.
- Очень часто чехлы, которые используют владельцы мобильных устройств для сохранения целостности их корпуса, и являются причиной повреждений смартфонов. Часто они не пропускают воздух и препятствуют циркуляции, необходимой во избежание перегрева. Помните это при выборе чехла.
- Слишком много приложений. Процессор телефона нагревается в зависимости от того, сколько приложений, игр или процессов вы используете на смартфоне одновременно. Кроме того, если вы загружаете и запускаете мощные игры или приложения, процессор может перегреваться потому, что ему необходимо много энергии, чтобы поддерживать их работу.
Как уберечь телефон от перегрева?
- Не рекомендуется заряжать батарею вашего устройства полностью, ведь именно это часто является причиной перегрева смартфона. Ориентировочной отметкой, к которой вам стоит заряжать телефон, является 80%: именно так вы сохраните батарею от перегрева, а иногда даже взрывов. Опыт показывает, что заряжавшие батареи слишком долго могут "надуваться", как воздушные шарики или же просто становиться нерабочими быстрее, чем обычно.
- Первое, что страдает от перегрева – это батарея вашего устройства, поэтому не стоит позволять телефону выключаться из-за нехватки заряда. Оптимальным диапазоном заряда является от 30% до 80%, ведь при 0% вам придется оставлять телефон подключенным к сети слишком долго. Как результат – он скорее перегреется.
- Во время зарядки не загружайте игры, требующие много энергии.
- Не просматривайте видео в течение длительного времени. Этот совет основан на тех причинах, которые уже указаны выше. Независимо от того, какой программой для воспроизведения видео вы пользуетесь, она потребляет достаточно много энергии.
- Не держите одновременно несколько приложений. Большинство владельцев смартфонов имеют привычку держать приложения, которые они пользовались в фоновом режиме, считая, что это не вредит работе их устройства. Однако это не так: даже в фоновом режиме батарея перегревается от избытка рабочих процессов.
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