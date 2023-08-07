Як вберегти свій телефон від перегріву: п'ять корисних порад

Що потрібно і що не варто робити під час зарядки смартфона, щоб вберегти гаджет від перегріву

Влітку всі намагаються більше часу проводити на свіжому повітрі, відпочити на природі. Однак, у спекотні дні ми ховаємося в прохолодних офісах, вмикаємо кондиціонери і виходимо на вулицю лише у разі гострої необхідності або ж ввечері. При цьому смартфон також страждає від спеки, що зовсім не продовжує життя гаджету.

Чому перегрівається смартфон

Якщо ви часто залишаєте телефон під прямим сонячним промінням, він швидко перегріватиметься, тому не залишайте телефон без нагляду в спекотні дні.

Дуже часто чохли, що використовують власники мобільних пристроїв для збереження цілісності їх корпусу, і є причиною пошкоджень смартфонів. Часто вони не пропускають повітря і перешкоджають циркуляції необхідній для уникнення перегріву. Пам’ятайте це під час вибору чохла.

Забагато додатків. Процесор вашого телефону нагрівається залежно від того, скільки застосунків, ігор чи процесів ви використовуєте на смартфоні одночасно. Крім того, якщо ви завантажуєте та запускаєте потужні ігри чи застосунки, процесор може перегріватися тому, що йому необхідно багато енергії, щоб підтримувати їх роботу.

Як вберегти телефон від перегріву?

Не рекомендують заряджати батарею вашого пристрою повністю, адже саме це часто є причиною перегріву смартфону. Орієнтовною позначкою, до якої вам варто заряджати телефон є 80%: саме так ви збережете батарею від перегріву, а часом, навіть, вибухів. Досвід показує, що батареї, які заряджали занадто довго можуть "надуватися", як повітряні кульки або ж просто ставати неробочими швидше, ніж зазвичай.

Перше, що страждає від перегріву – це батарея вашого пристрою, тому не варто дозволяти вашому телефону вимикатися через брак заряду. Оптимальним діапазоном заряду є від 30% до 80%, адже за умови 0% вам доведеться залишати телефон під’єднаним до мережі занадто довго. Як результат – він швидше перегріється.

Під час зарядки не завантажуйте ігри, що вимагають багато енергії.

Не переглядайте відео впродовж дуже тривалого часу. Ця порада базується на тих причинах, що вже вказані вище. Незалежно від того, якою програмою для відтворення відео ви користуєтесь, вона споживає доволі багато енергії.

Не тримайте увімкненими декілька додатків одночасно. Більшість власників смартфонів мають звичку тримати застосунки, якими вони користувалися у фоновому режимі, вважаючи, що це не шкодить роботі їх пристрою. Проте це не так: навіть у фоновому режимі, батарея перегрівається від надлишку робочих процесів.

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