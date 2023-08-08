Чому швидка зарядка шкодить акумулятору: прості поради для заряджання смартфона

У світі технологій існують різноманітні міфи – наприклад, новий смартфон тричі розряджають до нуля і знову заряджають до 100%, щоб "прогнати" батарею. Але сучасним смартфонам це аж ніяк не допомагає, оскільки технології швидких зарядок активно розвиваються.

Чи справді швидка зарядка (приблизно все, що потужніше 15W) шкідлива для батареї смартфона і вбиває її ємність? Згідно з цією теорією, вже за рік використання швидкої зарядки ваша батарея втратить ледь не 20% ємності, а відповідно і автономність смартфона впаде на 15-20%. Проте, є нюанси, стверджують фахівці.

Найбільше шкодить для батареї перегрівання. В інструкції до апарату, який ви придбали, швидше за все буде пункт про заряджання та допустимі межі низьких та високих температур при яких акумулятор не "страждатиме". Перегрівання призводить до пришвидшення деградації комірок батареї, які можуть роздутися через кипіння і навіть вибухнути.

Є два фактори, які впливають на перегрівання:

нагрівання від заряджання (існує при використанні будь-якої зарядки і відрізняється тільки рівнем);

нагрівання від зовнішніх факторів (прямі сонячні промені, близькість до джерел тепла, користування під час зарядки тощо).

У сучасних смартфонах в яких є підтримка швидкої зарядки, використовуються контролери живлення, які слідкують за рівнем заряду акумулятора, оцінюють стан батареї, навантаження і саме головне — температуру. Виходячи зі знання цих характеристик, швидка зарядка вимушено підлаштовується під них і обирає відповідний режим, який не шкодить для батареї. Саме тому перших 50% заряджаються на максимальній швидкості, а далі — виходячи з характеристик батареї та нагріву заряджання уповільнюється.

Врахуйте той факт, що із появою швидкої зарядки змінився сценарій використання смартфона. Наприклад, знаючи, що смартфон швидко розряджається і поновлення заряду доведеться довго чекати, користувачі зайвий раз не навантажують смартфон, а коли є можливість за 15-20 хвилин поновити ледь не половину заряду, то починається більш активне користування, без економії. Відповідно смартфон частіше заряджається та розряджається. В цьому криється важлива деталь. Батарея має певний ресурс, наприклад 600-900 циклів після якого вона швидко втрачатиме ємність, так от при наявності швидкої зарядки цикли "вирачаються" суттєво швидше, ніж коли швидкої зарядки немає.

Прості поради для заряджання смартфона:

Виймайте смартфон з чохла, бо при заряджанні смартфон нагрівається, а чохол перешкоджатиме відведенню тепла. Нагрівання — головний ворог батареї;

Не заряджайте смартфон на сонці, морозі чи біля приладів, які продукують тепло чи холод;

Використовуйте оригінальні аксесуари, інакше в небезпеці буде не тільки батарея смартфону, але й ваше здоров’я;

Для максимального ефекту швидкої зарядки вмикайте режим "В літаку";

Не користуйтеся смартфоном під час заряджання.

Раніше "Телеграф" писав, як безпечно прискорити процес зарядки смартфона.