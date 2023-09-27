Как навсегда избавиться от нежелательных звонков: в вашем смартфоне может быть функция, которая поможет

Недавнее нововведение может значительно облегчить ваш опыт использования телефона и помочь избежать нежелательных звонков.

В мире смартфонов слишком редко можно почувствовать настоящий комфорт, когда речь идет о звонках. Спамеры, неизвестные номера, ненавязчивые рекламодатели и даже вирусы, которые ставят прямо на заводе – кто из нас не сталкивался с этим? Но, по крайней мере, с проблемой телефонного спама Google решила разобраться.

Недавно компания Google представила для моделей Pixel 6 и Pixel 7 новую версию функции "Экран вызова", которая делает входящие звонки более контролируемыми и менее надоедливыми, пишет "24 канал". И самое интересное: это только начало, ведь возможность использования такого функционала может впоследствии распространиться и на другие модели Android-смартфонов.

Экран вызовов, интегрированный в приложение "Телефон", помогает фильтровать входящие вызовы на основе нескольких критериев, таких как номера из базы данных спам-фильтра Google и приватные или скрытые номера. Владельцы Pixel 6 и Pixel 7 могут кастомизировать отзывы на эти вызовы, позволяя, например, отклонить или отображать спам-звонки на экране.

Но основная "фишка" заключается в новом меню "Уровень защиты". Теперь настройки фильтрации стали менее фрагментарными и более целостными. Пользователь может выбрать один из трех уровней защиты:

максимальный

средний

базовый

Чтобы получить доступ к настройкам экрана вызовов на устройствах Pixel 6 или Pixel 7, владельцы этих смартфонов могут открыть приложение "Телефон", затем нажать на иконку меню с тремя кнопками, расположенную справа от строки поиска в верхней части экрана. Перейдите к Настройки > Спам и Экран вызовов > Экран вызовов.

Напомним, что с развитием технологий, гаджеты стали настоящими "копилками" информации, но также мишенями для вредоносных программ, которые могут злонамеренно использовать эти данные. Кроме того, передача файлов между компьютерами и мобильными устройствами стала еще проще и безопаснее благодаря таким инструментам как Nearby Share для Windows, который обеспечивает легкий и эффективный обмен файлами, с уважением к приватности пользователя.