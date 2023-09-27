Як назавжди позбутися небажаних дзвінків: у вашому смартфоні може бути функція, що допоможе

Нещодавнє нововведення може значно полегшити ваш досвід користування телефоном і допомогти уникнути небажаних дзвінків

У світі смартфонів надто зрідка можна відчути справжній комфорт, коли йдеться про дзвінки. Спамери, невідомі номери, ненав'язливі рекламодавці і навіть віруси, які ставлять просто на заводі – хто з нас не стикався з цим? Але принаймні з проблемою телефонного спаму Google вирішила розібратися.

Нещодавно компанія Google представила для моделей Pixel 6 та Pixel 7 нову версію функції "Екран виклику", яка робить вхідні дзвінки більш контрольованими і менш надокучливими, пише "24 канал". І найцікавіше: це лише початок, адже можливість використання такого функціонала може згодом розповсюдитися і на інші моделі Android-смартфонів.

Екран викликів, інтегрований в додаток "Телефон", допомагає фільтрувати вхідні дзвінки на основі декількох критеріїв, таких як номери з бази даних спам-фільтру Google і приватні або приховані номери. Власники Pixel 6 та Pixel 7 можуть кастомізувати відгуки на ці дзвінки, дозволяючи, наприклад, відхилити або відображати спам-дзвінки на екрані.

Та основна "фішка" полягає у новому меню "Рівень захисту". Відтепер налаштування фільтрації стали менш фрагментарними та більш цілісними. Користувач може вибрати один з трьох рівнів захисту:

максимальний

середній

базовий

Аби отримати доступ до налаштувань екрана викликів на пристроях Pixel 6 або Pixel 7, власники цих смартфонів можуть відкрити програму "Телефон", потім натиснути на іконку меню з трьома кнопками, розташовану праворуч від рядка пошуку у верхній частині екрана. Далі можна перейти до Налаштування > Спам та Екран дзвінків > Екран дзвінків.

Нагадаємо, що з розвитком технологій, гаджети стали справжніми "скарбничками" інформації, але також мішенями для шкідливих програм, які можуть зловмисно використовувати ці дані. Крім того, передача файлів між комп'ютерами та мобільними пристроями стала ще простішою і безпечнішою завдяки таким інструментам, як Nearby Share для Windows, який забезпечує легке та ефективне обмін файлами, з повагою до приватності користувача.