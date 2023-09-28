На смартфонах Android можно поставить свой звук на будильник: как это сделать

Собственный уникальный звук может стать не только лишь приятной деталью, но и поднять настроение на весь день

Смартфоны становятся все более персонализированными, а Google не перестает нас радовать своими нововведениями. Недавно в приложении "Часы" для Android появилась возможность записывать собственные звуки, чтобы затем использовать их в качестве сигнала для будильника или таймера. Теперь вы можете просыпаться под мяуканье любимой кошки или под голос любимого человека.

Как сообщает "24 канал", на данный момент эта функция доступна только в смартфонах Google Pixel и включена в версию 7.3 приложения "Часы". Однако неизвестно, будет ли Google расширять эту возможность на другие устройства под управлением Android.

Как установить собственный звук для будильника:

Чтобы установить собственный звук для будильника, пользователям приходилось копировать аудиозаписи с помощью файлового менеджера и затем добавлять их через меню настроек. С новой функцией все становится гораздо проще: звуки можно записывать непосредственно в приложении "Часы".

Что еще нового у Android:

В последнее время Google представила немало нововведений для Android. Вот несколько из них:

Режим чтения с возможностью изменения настроек шрифта и преобразования текста в речь.

Виджет YouTube для быстрого доступа к контенту.

Новые функции для Google Фото и клавиатуры Gboard.

Совершенствование Google TV и Wear OS.

Напомним, что в мире смартфонов всегда появляются новые возможности контроля над звонящим вам и как отсеивать нежелательные звонки, особенно благодаря нововведениям от Google. Тем временем нужно быть особенно осторожными с приложениями, которые вы загружаете на свои устройства, ведь среди них могут быть вредоносные программы, имеющие целью украсть вашу личную информацию.