На смартфонах Android можна поставити власний звук на будильник: як це зробити

Власний унікальний звук може стати не тільки приємною деталлю, але й підняти настрій на весь день

Смартфони стають все більш персоналізованими, а Google не перестає нас тішити своїми нововведеннями. Нещодавно у додатку "Годинник" для Android з'явилася можливість записувати власні звуки, щоб потім використовувати їх в якості сигналу для будильника або таймера. Тепер ви можете прокидатися під нявкання улюбленої кішки або під голос коханої людини.

Як повідомляє "24 канал", на даний момент ця функція доступна лише у смартфонах Google Pixel і включена у версію 7.3 додатку "Годинник". Однак не відомо, чи буде Google розширювати цю можливість на інші пристрої під управлінням Android.

Як встановити власний звук для будильника:

В минулому, щоб встановити власний звук для будильника, користувачам доводилось копіювати аудіозаписи за допомогою файлового менеджера та потім додавати їх через меню налаштувань. З новою функцією все стає набагато простіше: звуки можна записувати безпосередньо в додатку "Годинник".

Що ще нового у Android:

Останнім часом Google презентувала чимало нововведень для Android. Ось декілька з них:

Режим читання з можливістю зміни налаштувань шрифту та перетворення тексту на мовлення.

Віджет YouTube для швидкого доступу до контенту.

Нові функції для Google Фото та клавіатури Gboard.

Вдосконалення Google TV та Wear OS.

Нагадаємо, що у світі смартфонів завжди з'являються нові можливості контролю над тим, хто вам дзвонить, і як відсіювати небажані дзвінки, особливо завдяки нововведенням від Google. Тим часом потрібно бути особливо обережними з додатками, які ви завантажуєте на свої пристрої, адже серед них можуть бути шкідливі програми, що мають на меті викрасти вашу особисту інформацію.