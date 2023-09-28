На смартфонах Android можна поставити власний звук на будильник: як це зробити
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Власний унікальний звук може стати не тільки приємною деталлю, але й підняти настрій на весь день
Смартфони стають все більш персоналізованими, а Google не перестає нас тішити своїми нововведеннями. Нещодавно у додатку "Годинник" для Android з'явилася можливість записувати власні звуки, щоб потім використовувати їх в якості сигналу для будильника або таймера. Тепер ви можете прокидатися під нявкання улюбленої кішки або під голос коханої людини.
Як повідомляє "24 канал", на даний момент ця функція доступна лише у смартфонах Google Pixel і включена у версію 7.3 додатку "Годинник". Однак не відомо, чи буде Google розширювати цю можливість на інші пристрої під управлінням Android.
Як встановити власний звук для будильника:
В минулому, щоб встановити власний звук для будильника, користувачам доводилось копіювати аудіозаписи за допомогою файлового менеджера та потім додавати їх через меню налаштувань. З новою функцією все стає набагато простіше: звуки можна записувати безпосередньо в додатку "Годинник".
Що ще нового у Android:
Останнім часом Google презентувала чимало нововведень для Android. Ось декілька з них:
- Режим читання з можливістю зміни налаштувань шрифту та перетворення тексту на мовлення.
- Віджет YouTube для швидкого доступу до контенту.
- Нові функції для Google Фото та клавіатури Gboard.
- Вдосконалення Google TV та Wear OS.
Нагадаємо, що у світі смартфонів завжди з'являються нові можливості контролю над тим, хто вам дзвонить, і як відсіювати небажані дзвінки, особливо завдяки нововведенням від Google. Тим часом потрібно бути особливо обережними з додатками, які ви завантажуєте на свої пристрої, адже серед них можуть бути шкідливі програми, що мають на меті викрасти вашу особисту інформацію.