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На смартфонах Android можна поставити власний звук на будильник: як це зробити

Автор
Влад Пєрязєв Влад Пєрязєв
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Ви можете прокидатися хоч під власний крик "Вставай" Новина оновлена 28 вересня 2023, 22:36
Ви можете прокидатися хоч під власний крик "Вставай". Фото Телеграф

Власний унікальний звук може стати не тільки приємною деталлю, але й підняти настрій на весь день

Смартфони стають все більш персоналізованими, а Google не перестає нас тішити своїми нововведеннями. Нещодавно у додатку "Годинник" для Android з'явилася можливість записувати власні звуки, щоб потім використовувати їх в якості сигналу для будильника або таймера. Тепер ви можете прокидатися під нявкання улюбленої кішки або під голос коханої людини.

Як повідомляє "24 канал", на даний момент ця функція доступна лише у смартфонах Google Pixel і включена у версію 7.3 додатку "Годинник". Однак не відомо, чи буде Google розширювати цю можливість на інші пристрої під управлінням Android.

Як встановити власний звук для будильника:

В минулому, щоб встановити власний звук для будильника, користувачам доводилось копіювати аудіозаписи за допомогою файлового менеджера та потім додавати їх через меню налаштувань. З новою функцією все стає набагато простіше: звуки можна записувати безпосередньо в додатку "Годинник".

Що ще нового у Android:

Останнім часом Google презентувала чимало нововведень для Android. Ось декілька з них:

  • Режим читання з можливістю зміни налаштувань шрифту та перетворення тексту на мовлення.
  • Віджет YouTube для швидкого доступу до контенту.
  • Нові функції для Google Фото та клавіатури Gboard.
  • Вдосконалення Google TV та Wear OS.

Нагадаємо, що у світі смартфонів завжди з'являються нові можливості контролю над тим, хто вам дзвонить, і як відсіювати небажані дзвінки, особливо завдяки нововведенням від Google. Тим часом потрібно бути особливо обережними з додатками, які ви завантажуєте на свої пристрої, адже серед них можуть бути шкідливі програми, що мають на меті викрасти вашу особисту інформацію.

Теги:
#Android #Будильник #Телефони #Техно #Смартфони