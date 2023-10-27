Можно ли прерывать зарядку смартфона: мифы о заряжании телефонов

Главное – соблюдать правила безопасности и использовать качественные аксессуары

В мире технологий мы ежедневно сталкиваемся с множеством мифов и ложной информации, которая может влиять на наш выбор и использование мобильных телефонов. И одной из самых распространенных тем является подзарядка смартфонов. Откуда существует мнение, что прерывание процесса зарядки может нанести ущерб батарее или самому устройству. Часто они не имеют ничего общего с действительно вредными действиями при зарядке телефона.

Современные смартфоны оснащены литиевыми аккумуляторами, имеющими долгий срок службы и высокую эффективность. Однако, как и любые другие технологические устройства, они требуют правильного ухода и использования. Прерывание процесса зарядки не приносит вреда аккумулятору, если это происходит не систематически. Батареи современных телефонов рассчитаны на определенное количество циклов зарядки, и каждое прерывание зарядки не считается отдельным циклом.

Другой распространенный миф касается необходимости периодически разряжать аккумулятор до нуля. Это остаток со времен никель-кадмиевых батарей, которые обладали эффектом памяти и теряли свою емкость при неполном разряде. Современные литиевые батареи этого не требуют и даже прослужат дольше, если их не разряжать полностью.

Тревожиться нужно только в том случае, если телефон перегревается во время зарядки. Это может являться признаком неисправности аккумулятора или самого зарядного устройства. В таком случае лучше сразу обратиться в сервисный центр.

Еще один популярный миф – использование телефона при зарядке может привести к взрыву или пожару. В действительности, если вы пользуетесь оригинальным или качественным зарядным устройством и ваш телефон не имеет дефектов, риск минимальный. Тем не менее, рекомендуется воздерживаться от интенсивного использования смартфона во время зарядки, чтобы избежать его перегрева.

Напомним, ранее мы писали, действительно ли вредит телефону частая зарядка смартфона. Также не так просто, как кажется, взять и зарядить телефон от ноутбука. Иногда это может представлять опасность.