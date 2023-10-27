Чи можна переривати зарядку смартфона: міфи про заряджання телефонів

Головне – дотримуватися правил безпеки та використовувати якісні аксесуари

У світі технологій ми щодня стикаємося з безліччю міфів та неправдивої інформації, яка може впливати на наш вибір та користування мобільними телефонами. І однією з найпоширеніших тем є заряджання смартфонів. Звідкись існує думка, що переривання процесу заряджання може завдати шкоди батареї або самому пристрою. Часто вони не мають нічого спільного з дійсно шкідливими діями при заряджанні телефона.

Сучасні смартфони оснащені літієвими акумуляторами, які мають довгий термін служби і високу ефективність. Однак, як і будь-які інші технологічні пристрої, вони вимагають правильного догляду та використання. Переривання процесу заряджання не приносить шкоди акумулятора, якщо це відбувається не систематично. Батареї сучасних телефонів розраховані на певну кількість циклів заряджання, і кожне переривання зарядки не вважається окремим циклом.

Інший розповсюджений міф стосується необхідності періодично розряджати акумулятор до нуля. Це залишок від часів нікель-кадмієвих батарей, які мали ефект пам'яті і втрачали свою ємність при неповному розряді. Сучасні літієві батареї цього не вимагають і навіть довше прослужать, якщо їх не розряджати повністю.

Тривожитися потрібно лише у випадку, якщо телефон перегрівається під час заряджання. Це може бути ознакою несправності акумулятора або самого зарядного пристрою. У такому випадку краще відразу звернутися до сервісного центру.

Ще один популярний міф – використання телефону під час заряджання може призвести до вибуху або пожежі. Насправді якщо ви користуєтесь оригінальним або якісним зарядним пристроєм і ваш телефон не має дефектів, ризик мінімальний. Проте все ж рекомендується утримуватися від інтенсивного використання смартфона під час зарядки, щоб уникнути його перегріву.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи дійсно шкодить телефону часта зарядка смартфона. Також не так просто, як здається, взяти та зарядити телефон від ноутбука. Іноді це може становити небезпеку.