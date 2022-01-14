Укр

Обязательный техосмотр в 2022 году: на что именно проверят автомобиль

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Осмотр машины не должен стать слишком проблемным
Осмотр машины не должен стать слишком проблемным

Есть несколько стандартов, которым придется соответствовать

В наступившем 2022 году украинских водителей ждет ряд изменений — и касательно штрафов за нарушение ПДД, и касательно технического состояния автомобиля. К слову, проверка параметров машины будет возвращена как обязательна практически для всех.

Каким же стандартам при техосмотре должен соответствовать автомобиль, расскажет "Телеграф", ссылаясь на материал "Апострофа".

Для начала напомним, что технический осмотр хотят разделить на:

  • стационарный — который будут проводить только сотрудники сертифицированных СТО;
  • "местный" — им займутся полицейские или другие представители власти на специальных диагностических станциях.

В любом случае авто будет исследовано на предмет наличия неисправностей и общей функциональности. Однако есть и насколько конкретных стандартов, которым машина должна соответствовать, дабы пройти проверку.

В этом перечне находятся показатели:

  • состояния протектора шин;
  • коэффициента "дымности" для авто на дизельном топливе;
  • состояния фар;
  • состояния рулевого управления;
  • анализа выброса выхлопных газов;
  • уровня шума, выдаваемого транспортом.

Также водителям стоит знать, что не всем автомобилям придется проходить регулярный техосмотр. В первую очередь, такой участи удастся избежать тем машинам, которые не выезжают на дороги общего пользования. Полный перечень можно найти в материале "Телеграфа".

Еще мы писали, действительно ли техосмотр в Украине не смогут пройти автомобили, которым уже больше 15 лет.

Теги:
#Автомобиль #Водитель #Машина #Техосмотр #Правила техосмотра
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