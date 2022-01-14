Обов’язковий техогляд у 2022 році: на що саме перевірять автомобіль

Є кілька стандартів, яким доведеться відповідати

У 2022 році на українських водіїв чекає низка змін — і щодо штрафів за порушення правил дорожнього руху, і щодо технічного стану автомобіля. До речі, перевірка параметрів машини буде повернена як обов’язкова практично для всіх.

Яким же стандартам при техогляді повинен відповідати автомобіль, розповість "Телеграф", посилаючись на матеріал "Апострофа".

Для початку нагадаємо, що технічний огляд хочуть поділити на:

стаціонарний — який проводитимуть лише співробітники сертифікованих СТО;

який проводитимуть лише співробітники сертифікованих СТО; "місцевий" — ним займуться поліцейські чи інші представники влади на спеціальних діагностичних станціях.

У будь-якому випадку авто буде досліджено щодо наявності несправностей і загальної функціональності. Проте є й наскільки конкретних стандартів, яким машина має відповідати, щоб пройти перевірку.

У цьому переліку наявні показники:

стану протектора шин;

коефіцієнта "димності" для авто на дизельному паливі;

стану фар;

стану кермового управління;

аналізу викиду вихлопних газів;

рівня шуму, що видається транспортом.

Також водіям варто знати, що не всім автомобілям доведеться проходити регулярний техогляд. Насамперед такої долі вдасться уникнути тих машин, які не виїжджають на дороги загального користування. Повний список можна знайти у матеріалі "Телеграфа".

Ще ми писали, чи справді техогляд в Україні не зможуть пройти автомобілі, яким уже понад 15 років.