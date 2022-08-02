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В Украине бурлит непогода: водителям дали советы, как безопасно ездить во время ливня

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Дождь значительно усложняет автомобильное движение Новость обновлена 02 августа 2022, 16:54
Дождь значительно усложняет автомобильное движение

Следует обязательно соблюдать правила дорожного движения

На фоне значительного ухудшения погодных условий в Киеве и ряде других городов, в частности, из-за ливня и грозы, водителям советуют неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, чтобы предотвратить аварийные ситуации и избежать поломок автомобиля. Советами поделились сотрудники Патрульной полиции Киева в собственном Telegram-канале.

Так, водителей независимо от водительского стажа попросили быть внимательным за рулем при ухудшении погодных условий, в частности:

  • соблюдать безопасную дистанцию;
  • ни в коем случае не превышать скорость;
  • пользоваться ремнями безопасности.

Кроме того, на период дождей и ливней лучше отказаться от рискованных маневров на дорогах, ведь во время сложных погодных условий видимость ухудшается и это может привести к авариям.

Если у водителя возникает необходимость остановиться, то скорость советуют постепенно снижать, а во время остановки следует обязательно включать аварийную световую сигнализацию.

Напомним, что по данным "Укргидрометцентра", затяжные осадки будут продолжаться в течение трех дней на всей территории нашей страны, кроме западных областей. При этом ожидается постепенное понижение температуры воздуха вплоть до отметок в +23…+25 градусов.

Ранее "Телеграф" сообщал, как правильно настроить руль, кресло и зеркала в автомобиле, чтобы ездить было не только удобно, но и безопасно.

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#Автомобиль #Транспорт #Ливень #Непогода #Патрульная полиция #Поради