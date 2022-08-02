В Україні вирує негода: водіям дали поради, як безпечно їздити під час зливи

Слід обов'язково дотримуватися правил дорожнього руху

На тлі значного погіршення погодних умов у Києві та низці інших міст, зокрема, через зливу та грози, водіям радять неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, аби запобігти аварійним ситуаціям і уникнути поламок автомобіля. Порадами поділилися співробітники Патрульної поліції України у власному Telegram-каналі.

Так, водіїв не залежно від водійського стажу попросили буди уважним за кермом при погіршенні погодних умов, зокрема:

дотримуватися безпечної дистанції;

в жодному разі не перевищувати швидкість;

користуватися пасками безпеки.

Крім того, на період дощів та злив краще відмовитися від ризикованих маневрувань на дорогах, адже під час складних погодних умов видимість погіршується й це може призвести до аварій.

Якщо у водія виникає необхідність зупинитися, то швидкість радять знижувати поступово, а під час зупинки слід обов'язково вмикати аварійну світлову сигналізацію.

Нагадаємо, що за даними "Укргідрометцентру", затяжні опади продовжуватимуться протягом трьох днів на всій території нашої країни, окрім західних областей. При цьому очікується поступове зниження температури повітря аж до позначок в +23…+25 градусів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як правильно налаштувати кермо, крісло та дзеркала в автомобілі, щоб їздити було не тільки зручно, а й безпечно.